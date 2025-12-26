26日朝の熊本県内は、寒気の影響で冷え込み、初雪が観測されました。上空に流れ込んだ寒気の影響で、最低気温は、天草市牛深で今シーズン最低の2.9℃、阿蘇郡高森町で－2.8℃、熊本市で2.2℃など、各地で冷え込みました。 熊本地方気象台は平年より10日遅い初雪を観測しました。 前田清鈴記者リポート「手元の温度計は5.8℃です。冷たい風が吹き付け、体感はさらに低く感じます。」道行く町の人は、「すご