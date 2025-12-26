TBS田村真子アナウンサー（29）が26日朝インスタグラムを更新。結婚を発表した。TBSを代表する人気アナの結婚に、多くの祝福が寄せられている。田村アナは「お世話になっている皆さま私事で恐縮ですが、先日一般男性と結婚いたしました。これからも変わらず皆さまに明るい朝を届けられるよう仕事に邁進してまいります。引き続きよろしくお願いいたします。田村真子」と報告した。田村アナは同局系「ラヴィット！」（月〜金曜午前