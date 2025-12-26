「バドミントン・全日本総合選手権」（２６日、京王アリーナＴＯＫＹＯ）昨夏のパリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した“元シダマツ”の松山奈未（２７）＝再春館製薬所＝が、混合ダブルス転向後初の実戦に臨み、緑川大輝（２５）＝ＮＴＴ東日本＝との新ペアで１回戦を快勝した。練習は「５回くらい」と多くは詰めていないが、試合では２１−１４、２１−９と圧倒。松山は「とりあえず１回戦を突破できてよかった」とほっ