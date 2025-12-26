ナインティナイン岡村隆史（55）、矢部浩之（54）が25日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に生出演。日本テレビ系バラエティー番組「ぐるぐるナインティナイン」の人気企画「ゴチ26」をクビになった心境を語った。岡村は「うちの相方の矢部氏がまたクビということで…」と語った。矢部は「3年連続か…3年連続やな」と異例のクビを振り返った。岡村は「ちょっとしびれたというか。最後残ったんです