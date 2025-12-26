「ハンサムガイズ」 間もなく迎える2026年――活況を極めるK-POP界において最も世界的な注目を集めるトピックといえばBTSの完全体カムバックだろう。2026年春にはニューアルバムの発売と共に大規模なワールドツアー開催を宣言しており、つい最近も練習室に全員集合する"仲良しショット"をSNSで披露するなど、いよいよカウントダウンの気配が漂ってきた。一方で、今年6月に兵役を終えた5人(RM、V、JIMIN、JUNG KOOK、SUGA)に先