持ち帰り弁当「Hotto Motto(ほっともっと)」は、2026年1月6日から北海道産小豆を100%使用した和スイーツ「あったか白玉ぜんざい」を発売する。価格は税込300円。「ほっともっと」初の“ほっとスイーツ”で、全国の2,425店舗(2025年11月末現在)にて、期間限定で販売する。なお、2024年9月から展開している『ニッポンのお弁当を、愉しく。』がテーマの「新デザイン店舗」では、弁当に加え、和菓子などのデザートメニューも手がけてい