メ～テレ（名古屋テレビ） 25日深夜、名古屋市中区のマッサージ店で、包丁を持った男が店長らを脅し、現金約8万5千円などを奪って逃げました。 警察によりますと、25日午後11時20分ごろ、中区正木のマッサージ店、「温みの指先」で、客として訪れた男が店長の女性（54）に対して包丁を取り出し、「金を出せ」と脅しました。 男は、店の売上金などあわせて約8万5千円と、店にいた従業員が身に着けていた