メ～テレ（名古屋テレビ） 26日朝、名古屋市中区の交差点で、車同士が衝突する事故があり、1台が横転し、2人がけがをしました 消防によりますと、午前8時10分ごろ、中区の西大須交差点で、「車同士の事故で、1台が横転している」と通りかかった人から通報がありました。 乗用車と軽乗用車が衝突したとみられ、そのはずみで軽乗用車が横転しました。 この事故で、それぞれの車を運転していた男性と女性がけがをして