俳優の岡田将生（36歳）が、“ゆうちょに詳しい謎の男性”を演じるゆうちょ銀行の新CMに出演。12月27日より「3色の鳥・ゆうちょバス 年金受取口座」篇を、2026年1月5日から「3色の鳥・ゆうちょバス お子様口座」篇の放映を開始する。今回のCMは、昨年度に放映した「ゆうちょバス」シリーズの第2弾で、ゆうちょ銀行が “年金受取口座” や“お子様名義の口座”として、多くの利用者から選ばれている様子を描いたもの。日本郵政グル