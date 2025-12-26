北朝鮮の金正恩総書記の「執事役」とも呼ばれ、長年にわたり外交分野の要職を担ってきたキム・チャンソン国務委員会部長が死去した。朝鮮中央通信が26日、金正恩氏が前日に弔花を送り、「深い哀悼の意」を表したと伝えた。死因は明らかにされていない。同通信はキム氏について、「偉大な首領たちの特別な愛情と大きな信頼の中で、党と国家の重要な職責を長年にわたり担ってきた人物だ」と評価。「常に誠実で堅実な姿勢で、わが党の