ファジアーノ岡山 加藤聖選手 サッカーJ1・ファジアーノ岡山は、DF・加藤聖選手(24)がJ2のRB大宮アルディージャへ完全移籍すると発表しました。 加藤選手は2025年シーズンにJ1の横浜F・マリノスからファジアーノに加入し、主に中盤の左サイドでリーグ戦25試合（スタメンは19試合）に出場しました。 左足で放つ高精度のクロスやコーナーキックからチャンスを演出