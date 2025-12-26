JR羽越線の脱線・転覆事故から20年となった25日夜、5人が死亡し33人が重軽傷を負った庄内町の事故現場で関係者が事故の発生時刻に黙とうし、犠牲者を追悼しました。2005年12月25日の夜、秋田発新潟行きのJR羽越線「特急いなほ14号」が走行中に局地的な突風を受けて脱線、転覆。乗客5人が死亡し、乗客と乗員あわせて33人が重軽傷を負いました。昨夜、庄内町榎木の事故現場にある慰霊施設では、事故が発生した時刻の午後7時14分にJR