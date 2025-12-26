26日の山形県内は、強い冬型の気圧配置の影響で、庄内で大荒れや大しけとなっています。また、酒田市では26日朝、住宅やカーポートの屋根が強風により飛ばされるなどの被害が相次ぎました。山形地方気象台によりますと、26日の県内は、強い冬型の気圧配置の影響で、庄内で大荒れや大しけとなっています。午前11時現在、庄内全域に暴風雪警報が出され、庄内沿岸には波浪警報も出されています。26日午前10時現在の最大瞬