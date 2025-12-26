「肌がやたらと乾燥する」「髪の毛のツヤやハリがない、抜けやすい」「ちょっとしたことでイライラする」「疲れが抜けにくい」…。年齢を重ねるとともに、そんな体や心の変化が気になり始める女性は多いのではないでしょうか？「その変化の背景にホルモンの変化がある」と話すのが、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきた、総合内科専門医・梶尚志先生です。梶先生曰