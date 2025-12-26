舞台で培った表現力でドラマから映画、ミュージカルまで幅広く活躍する俳優のキムラ緑子さん（64）。朝ドラ『ごちそうさん』では、ヒロインのいけずな義姉が話題に。ドラマ『VIVANT』（TBS）では、特殊部隊「別班」の司令を演じ、少ない出番ながら強烈な印象を残した。「カメレオン俳優」とも言われるキムラさんが2026年に演じるのは、「ブギの女王」と呼ばれ戦後の日本を明るく照らした歌手の笠置シヅ子（1914〜1985）。舞台『わ