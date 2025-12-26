元プロレスラーの佐々木健介（59）の妻で元プロレスラー・タレントの北斗晶（58）が24日、自身のSNSを更新。“すーちゃん”こと初孫・寿々ちゃん（すず／2）の好物を詰め込んだ“パーティー料理”を公開した。【写真】「カラフルで楽しくて美味しそう」ホットプレートを使った北斗家の定番チーズフォンデュ北斗は「我が家のクリスマスは毎年恒例の…ホットプレートでの【チーズフォンデュ】」と紹介。これまでの投稿で、度々ホ