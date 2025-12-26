タレントの千秋が、25日深夜放送のTOKYO FM「TOKYO SPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。高校時代の衝撃体験を語った。番組では、ロックバンド「爆風スランプ」のサンプラザ中野くんと共演。バンドは84年にメジャーデビュー、88年にリリースした「Runner」が大ヒットし、NHK紅白歌合戦に出場した。「中野くんのことを凄い覚えてるんですけど、言っていいですか？その話」と切り出した千秋に、中野くんは「出た！」とニヤ