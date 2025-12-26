JNNがこの1年「戦後80年プロジェクトつなぐ、つながる」で取材してきた、戦争を体験した方々、5人の言葉を集めました。戦時中は“銃後の守り”として、子どもや女性も働きました。鹿児島県指宿市の大吉通子さん（95）は思わぬ作業をさせられました。大吉通子さん「ある日、『モンペに着替えてください』『そこの砂をかごに入れてくれ』。結局、あとで航空隊が建った」やがてそこは特攻基地に。大吉通子さん「若い男の子がきて『姉