元欅坂46メンバーで女優の長濱ねる（27）が26日までに、自身のインスタグラムを更新。ニューヘアスタイルを公開した。「可愛いヘアクリップに合わせてアリサさんがWinkヘアにしてくれた」とつづり、1988年にデビューした鈴木早智子と相田翔子の女性アイドルデュオ「Wink」風のショットを投稿した。X（旧ツイッター）などではファンらから「似合う」「かわいい」などの声が挙がっている。Winkヘアスタイルは、前髪をセンターで分け