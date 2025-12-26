ミュージシャンGACKT（52）が26日、X（旧ツイッター）を更新。来年1月24日に開催予定だった中国・上海公演が延期となったことを報告し、思いをつづった。公式サイトでは25日、同公演について「不可抗力の事情により、やむを得ず延期とさせていただくこととなりました」と伝えた主催者のアナウンスを掲載し、「上記の主催者によるアナウンスに基づき、『GACKT YELLOW FRIED CHINCKENz−WORLD TOUR ATTACK OF YFCz−in Shanghai』G＆