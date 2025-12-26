新潟県を含む北陸地方では、1月3日頃から強い寒気が流入する影響で、降雪量がかなり多くなる可能性があるとして「大雪に関する早期天候情報」が発表されています。新潟地方気象台が25日発表した早期天候情報によると北陸地方では1月3日頃から大雪になるおそれがあり、1月3日頃から5日間の降雪量が平年の249％以上になると予測されています。北陸地方では、1月3日頃から強い寒気が流入する影響で、降雪量がかなり多くなる可能性があ