中国の自動車大手である東風汽車集団と北京汽車集団のスペインにおける提携先が、欧州での現地調達を加速させています。両社の提携先は欧州域内の部品サプライヤーとの連携を進めるとともに、小規模なバッテリー組立工場の建設を計画しており、欧州で強化されつつある現地生産要件への対応を急いでいます。スペインの自動車メーカー、サンタナ・モーターズのエドゥアルド・ブランコ最高経営責任者（CEO）は、3〜5年以内に自動車部