J1アビスパ福岡は26日、DF志知孝明（31）の期限付き移籍期間が満了したと発表した。志知は2021、22年に福岡に在籍し、今季、J1広島から期限付き移籍で3季ぶりに復帰。左足のキックを武器に、サイドバックやセンターバックとしてリーグ戦22試合に出場した。クラブを通じて以下の通りコメントを発表した。「サポーターの皆様、いつも温かいご声援ありがとうございました。久しぶりに福岡の仲間と過ごした時間はとても楽しかっ