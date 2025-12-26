¡Ö²È¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡¼¤È¡×¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¿¹»³¤ß¤Ê¤ß¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤¬µ®½Å¤Ê?¥Ñ¥¸¥ã¥Þ?»Ñ¤ò¸ø³«¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖÂç¹¥¤­¤ÊÍÄÆëÀ÷♡ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¤ªÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¿ÀÅÄÄ«¹á(·§ËÜ¸©½Ð¿È)¤ÎÃÂÀ¸Æü½Ë¤¤¤òÊó¹ð¡£2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö(²È¤À¤«¤é¤¤¤Ã¤«¡¼¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤¹¤È»ä¤ÎÉþ¤¬¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤¹¤®¤ë¾Ð)¡×¤ÈÂ³¤±¤¿ÄÌ¤ê¡¢¿¹»³¥¢¥Ê¤Ï¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Î¤è¤¦