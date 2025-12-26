鎌田大地が所属するクリスタル・パレスのオリバー・グラスナー監督は、今季限りでクラブを離れる可能性があるようだ。現在51歳のオーストリア人指揮官は、2024年２月にパレスの監督に就任すると、１年目にさっそくクラブ初のFAカップ優勝をもたらす。今季開幕前のリーグ覇者とFA杯王者が激突するコミュニティーシールドではリバプール撃破に導き、リーグ戦では昨季12位だったチームを17節終了時点で８位に押し上げている。