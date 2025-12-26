耐熱性や耐火性に優れた木造ビルを普及させようと、福岡県は来年1月13日午後2時から、施工主や建築業者などを対象にしたフォーラムを福岡市・天神の「ワン・フクオカ・ビルディング（ワンビル）」で開く。三菱地所の松本晃氏らが講演し、大手建築メーカーの幹部らによるパネルディスカッションもある。定員200人で無料。脱炭素社会の実現に向けた取り組みが求められる中、県は、木の繊維が直角に交わるように重ねた構造材「CLT