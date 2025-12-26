静岡県熱海市の来宮神社では12月26日、1年の汚れを落とす本殿のすす払いが行われました。 【写真を見る】1年の汚れを落とす本殿のすす払いの様子 熱海市にある来宮神社では26日、1年の汚れをきれいに落として新しい年を迎えようと、神職が長さ4メートルほどの竹を使って、本殿の天井や梁などに積もったほこりを丁寧に落としていきました。 ＜熱海来宮神社 武基孝柾 権禰宜＞ 「来年は午年でございますので、馬の跳躍力と