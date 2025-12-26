12月26日朝、静岡県菊川市の住宅街でクマの目撃情報がありました。この周辺では、24日、25日と立て続けにクマの足跡が見つかっていて、市などは警戒を強めています。 【写真を見る】【速報】またクマの目撃情報 足跡も 今回は静岡県菊川市の住宅街 周辺では24日、25日にも足跡見つかる 菊川市によりますと、26日午前7時過ぎ、菊川市西方で「クマのような動物を見た人がいる」と警察に通報がありました。 市の担当者や猟友会のメ