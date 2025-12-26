静岡県東伊豆町の熱川バナナワニ園では12月26日、年末恒例のワニ池の大掃除が行われました。 【写真を見る】年末恒例、ワニ池の大掃除の様子 熱川バナナワニ園のワニ池には、体長2.5メートルのアメリカアリゲーターなど4種、11頭が飼育されていて、26日は池の水を抜き、たまった泥やコケなどを掃除していきました。 飼育員はワニにも水をかけブラシで背中をこすって汚れを落とし、けがや病気の有無を確認しま