今年も残すところあと５日となりました。多くの企業や官公庁は２６日が仕事納めです。 県庁の経営企画チームでは職員約３０人が、新年に備えて床や机の周りを拭くなど１年の汚れを落としました。 県外への若者流出の課題解決に向けたキャンペーンを始動したばかりの部署では掃除を早々に終わらせ、年末年始に帰省する若者にむけてＳＮＳの配信や屋外広告の準備に追われていました。 県 若者減少対策担当 山脇千稔担