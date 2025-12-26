今季一番の寒気の影響で、２５日夕方２６日朝にかけて県内各地で雪が降りました。北部を中心に大雪注意報が発表されています。 午前１１時現在で北広島町八幡で１３ｃｍ、庄原市高野で１２ｃｍの積雪を観測しました。 県内の最低気温は庄原市高野で－３．５℃、三次で－１．１℃など県内１１地点で氷点下となりました。 中区でも雪が降り平和公園も雪景色となりました。中区の最低気温は０．２℃と今シーズン