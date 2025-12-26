脚本家の内館牧子さんが17日、急性左心不全のため死去した。77歳。26日に共同通信が報じた。【写真】69歳で映画デビューを果たした内館牧子さん内館さんは1948年生まれ、秋田県出身。1988年、脚本家デビュー。NHKでは連続テレビ小説『ひらり』や大河ドラマ『毛利元就』を手掛け、『想い出にかわるまで』、『週末婚』など話題の作品を生み出した。また2000年から10年まで、女性として初の横綱審議委員会のメンバーを務めたこ