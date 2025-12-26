熊本市電の脱線事故からまもなく1年となるのを前に、熊本市交通局が現場周辺で重点パトロールを行いました。 【写真を見る】熊本市電（路面電車）の脱線事故からまもなく1年現場周辺で重点パトロール実施 熊本市電では2024年12月31日、熊本市役所の近くで脱線事故が起き、その原因がレール幅の広がりとみられています。 事故後に市交通局が全線で実施した調査では、あわせて107か所で基準値を超えるレ}