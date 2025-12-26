修復工事が完了した「NTT青森八戸ビル」屋上の鉄塔＝26日午前、青森県八戸市青森県八戸市で8日に震度6強を観測した地震で損傷した「NTT青森八戸ビル」屋上の鉄塔について、NTT東日本は26日、修復工事が完了したと発表した。「地震発生前と同等の耐震強度に回復した」としている。地震後、高さ約70メートルの鉄塔の柱が破断したり、接続部からボルトが外れたりしているのが見つかった。同市は倒壊の恐れがあるとして周辺住民に