愛知県庁愛知県一宮市の「いまむら病院」への新型コロナウイルス補助金を詐取したとして、県は26日、今村洋史元衆院議員の妻で、病院を運営する医療法人理事今村有希子容疑者（57）について、詐欺容疑の告訴状を名古屋地検に提出した。地検特捜部が今月10日、同容疑で逮捕していた。県は詳しい内容を明らかにしていない。愛知県が3月、いまむら病院で4億円余りの不正受給があったと発表。特捜部が今月10日、有希子容疑者が2023