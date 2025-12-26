お笑いコンビ「錦鯉」の渡辺隆ががテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」に出演。ビールの飲み方を紹介し、スタジオを驚がくさせた。若者からの「ビールが苦い、美味しく飲むにはどうしたらいいの？」という質問に「爆裂冷やす、グラスも冷やす」と定番の飲み方をまず紹介した渡辺。苦くて飲みにくいという意見に、「ビールって味わう部分が舌じゃないんだよ。飲むときにまずね、ビールが体の中