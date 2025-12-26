人気脚本家で、女性で初めて大相撲の横綱審議委員会委員を務めた内館牧子（うちだて・まきこ）さんが１７日、急性左心不全のため死去した。７７歳だった。関係者によると、体調を崩し入院していたという。葬儀・告別式は済ませた。来週にお別れの会を予定している。秋田県生まれ、東京都育ち。三菱重工の会社員の傍ら脚本家を志し、１９８８年、４０歳のときに日本テレビのドラマ「バラ」で脚本家デビュー。ドラマ「想い出にか