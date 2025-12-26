ロックバンド「ＲＩＺＥ」（ライズ）の公式サイトが２６日に更新され、来年１月からライブ活動を休止することを発表した。ボーカル・ＪＥＳＳＥに身体の負傷が続き「長期療養が必要」になったと説明。ＪＥＳＳＥは自身の公式サイトを更新し、「首からの神経圧迫が原因」で右手のまひや体の痛みが生じているため「治療に専念する事を決めました」とつづった。バンドの公式サイトでは「ＲＩＺＥライブ活動休止のお知らせ」と題し