【モデルプレス＝2025/12/26】アーティストのGACKTが26日、自身のX（旧Twitter）を更新。ライブに訪れることができなかったファンへ向けた対応が反響を呼んでいる。【写真】GACKT、マレーシアの豪邸公開◆GACKT、上海公演延期公式サイトでは、「平素よりGACKT YELLOW FRIED CHICKENz 〜WORLD TOUR ATTACK OF YFCz〜 in ShangHai公演に、格別のご関心とご声援を賜り、誠にありがとうございます」と書き出し、同公演について「不可抗