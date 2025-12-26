BS11の報道番組「報道ライブ インサイドOUT」は2025年12月25日の放送で、各曜日の5人のキャスターが「2025年の印象に残った瞬間」を特集した。太田昌克キャスター（共同通信編集委員・論説委員）は、日中の関係修復はかなり難しいという見通しを解説した。習近平氏はトランプ氏と渡り合っていける自信をつけた？太田氏は、「私は、おそらく習近平体制は日本に対する戦略的な思考様式を、この秋、10月に変えたと思います。それがち