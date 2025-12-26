26日朝の県内は冬型が強まり、上空に強い寒気が流れ込みました。 山地では雪が降ったところもありました。 26日朝の霧島・えびの高原です。 標高1700メートルの韓国岳は、山肌が真っ白になっていました。 26日朝の最低気温は、霧島市牧之原で0.6度、溝辺で1.4度、鹿児島市で3.9度と県内11地点で真冬並みの寒さとなりました。 霧島・大浪池の登山口です。 （登山客） 「思ったより寒かったので、びっくりしている