県内は25日夜から26日朝にかけて台風並みの強風が吹きました。 交通に乱れが出ています。 26日はこれまで種子島で26.8メートル、奄美市名瀬で22.4メートル、枕崎で20.2メートルの最大瞬間風速を観測しました。 海上のしけのため、海の便に乱れが出ています。 欠航となっているのは ▼種子屋久高速船の午前の便 ▼フェリー屋久島2 ▼プリンセスわかさ ▼川内港と甑島を結ぶ高速船甑島の全便 ▼