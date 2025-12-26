生活情報誌『オレンジページ』は今年2025年6月17日で創刊40周年を迎えました。皆さまの長年のご愛顧に感謝を込めて、周年イヤーの締めくくりとして40年前に発行した『オレンジページ』創刊号（1985年6月17日発売）を特別公開します！時代を感じる写真やデザイン、おもしろ企画の数々、当時の暮らしが垣間見えるおたよりなど、思わず「なつかし〜！」と叫びたくなるページから、一周まわって新しい（!?）提案まで、盛りだくさんな内