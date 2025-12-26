銀行の預貯金の利子に課す個人住民税の「利子割」の見直しが、与党の2026年度税制改正大綱に盛り込まれる見通しとなった。総務省の地方財政審議会は、東京都に集中している税収を都道府県間で調整する仕組み「清算制度」の導入を提言。都に本店を置くインターネット銀行の増加で、納税義務者の住所地と納税先が一致しない状況が生じているとして、是正を訴えた。 利子割は、預貯金の利子に対し都道府県が税率5％で課税