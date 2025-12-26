水島警察署 12月26日、倉敷市の長屋住宅が全焼し、住んでいた女性1人が軽いけがをしました。午前7時40分すぎ、倉敷市広江の長屋住宅に住む女性（89）が、寝室から煙が出ているのを見つけ119番通報しました。 消防がおよそ1時間40分後に消し止めましたが、木造平屋建ての長屋住宅（2世帯分）約74㎡が全焼しました。 女性は1人暮らしで、逃げ出す際に転び顔にけがをして病院に搬送されました。軽傷ということです。