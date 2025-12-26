秋田朝日放送 ２６日朝、秋田市の大森山動物園の駐車場で男性職員がクマに襲われけがをしました。 警察などによりますと、２６日午前８時ごろ秋田市浜田の大森山動物園の第４駐車場で職員がクマにかまれてけがをしたと警察に通報がありました。 動物園によりますと、５０代の男性職員がクマに右肩をかまれた後、自力で事務所に逃げたということです。その後意識のある状態で秋田市内の病院に搬送されました。 男性を襲っ