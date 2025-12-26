静岡空港と中国・青島を結ぶ定期便について、2026年１月7日から3月下旬まで欠航することが分かりました。静岡空港と中国・青島を結ぶ定期便は、週1往復で、2025年7月に新規就航していました。県によりますと、12月18日に青島航空から県に対して、「1月7日から3月28日まで欠航する」と連絡があり、理由は利用者数が伸びないため、と説明があったということです。中国の渡航自粛による影響かは定かではありませんが、静岡空港と中国