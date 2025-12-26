11人組アイドルグループGANG PARADE（通称：ギャンパレ）のヤママチミキさんがこよなく愛するディズニーに関連するエンタメ情報を発信。取材レポート、アイテムレビューなどなど毎週金曜日に更新中です！こんにちは！GANG PARADEのヤママチミキです！みなさん、『ズートピア2』はご覧になられましたか？？公開から3週間になりますが、まだまだ盛り上がり続けていて、どれだけこの作品がおもしろく、またどれだけ愛されているかが分