歌舞伎俳優・片岡愛之助（53）が25日、自身のブログを更新。妻で俳優の藤原紀香（54）との“クリスマス”夫婦ショットを公開した。【写真】「お似合い」片岡愛之助＆藤原紀香の“クリスマス”夫婦2ショット「京都南座吉例顔見世大歌舞伎、音羽屋さん御親子の襲名披露公演の千穐楽です!!」と書き出し、舞台化粧での写真をアップ。「今月はあっという間に千穐楽と感じました 今年最後の舞台です、無事千穐楽を迎えられました事に