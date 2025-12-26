◎全国の天気山陰から北日本の日本海側は、断続的に雪が降るでしょう。引き続き、猛吹雪や大雪に注意・警戒をしてください。年末の忙しい時期ですが、吹雪などの時にやむを得ず車で外出するときは、防寒着や手袋、スコップなどを用意するとともに、十分に燃料があることを確認しましょう。また、万一に備えて、飲料水や非常食、毛布や使い捨てカイロも用意しておくと安心です。太平洋側は晴れ間の出る所が多いですが、にわか雨・に